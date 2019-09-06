Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamasında partiden istifa ettiğini duyurdu. Doğan, açıklamasında, "Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimin yolunda yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatıma başladığım yerde devam etmek için Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım.



MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davamda Ülkücü ve Türk Milliyetçisi olarak devam edeceğim" ifadelerine yer verdi. Doğan'ın istifasının ardından MHP'ye başvurduğu öğrenildi.