Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kapılarımızı açarız” açıklaması için “Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’den gelebilecek yeni göç dalgasına ilişkin söylediği “kapılarımızı açarız” açıklamasını değerlendirdi. Sözlerin Avrupa’da yankı bulduğunu ifade eden Oktay şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Türkiye, hiçbir ülkenin bekçisi değildir.

ÇIKIŞ AVRUPA’YI TİTRETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sınırları açarız” şeklindeki çıkışı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung “Avrupalılar üç yıl önce güney sınırında Erdoğan’ı geçit bekçisi yaptı, ardından da Suriye sorunuyla ciddi bir biçimde ilgilenmedi. Avrupa kendini şantaj yapılabilir hâle getirdi” diye yazdı.

Die Welt’te “Türkiye gerçekten de günün birinde sınırı açacak olursa Yunan iltica sistemi tıkanır. Avrupa Birliği, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile göç konusunu tekrar ele almak zorunda. Statükoyu sürdürmek çözüm değil Avrupa’nın siyasi istikrarı açısından bir tehdit oluşturur” yorumu yapıldı.