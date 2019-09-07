Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konunun araştırılması talimatı verdiğini belirten Bakan Soylu, “Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Bunlar şu an kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmekte. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, bu da başka bir sorun, görev ihmalidir. Bu da yanlış bir şeydir, o da bizim sorumluluğumuzdur. Bunların hepsini incelemek, araştırmak da İçişleri Bakanlığının yetkisi dahilindedir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı “İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz” sözünün “İstanbul’a yeni kayyım” tartışmalarına yol açtığının belirtilmesi üzerine Soylu, pazar sabahı bir televizyon programında bunları konuşacağını söyledi. Soylu, Diyarbakırlı annelerin HDP il binası önündeki eyleminin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: Benim söylememden ziyade İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip PKK’lıları, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz, bugüne kadar söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Söylemeye de devam ederiz. Ama esas İstanbul seçmeninin kendisine vermiş olduğu reyi, bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Başka meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle, insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki kötü tozları bizim üzerine atmaya çalışanların bu meseledeki duyarsızlıklarına sormak lazım.