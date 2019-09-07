Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni 30 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak “2019 adli yılında bunun artık yargıya güvenin arttığı bir milat olarak uygulamaya geçmesini bekliyoruz, arzu ediyoruz. Yine yargı reformunun da tek tek uygulamaya başlandığı bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.

Bu belgenin sadece bir paketle başlayıp bitecek bir belge olmadığına, 15 yıllık dönemi kapsayan bir reform süreci olduğuna dikkati çeken Gül “Tüm paydaşlarla Adalet Bakanlığı olarak bizler, Türkiye’de bu konuda söz söylemek isteyen herkesi masamıza çağırdık, oturduk ve onların taleplerini belgeye yansıtmaya çalıştık. Bu yargı reformu belgesi, AK Parti’nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Bu yargı reformu belgesi, Türk milletinin, 82 milyonun, doğusuyla batısıyla bütün milletimizin yargı reformu belgesidir. Dolayısıyla bu hassasiyetle çalışmalarımızı hep sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yargının hiçbir şekilde, hiçbir zümreye, gruba, organize yapıya teslim edilemeyeceğinin altını çizen Gül, şunları kaydetti:

Çünkü her vatandaş, yargıya güven anlamında hiçbir şekilde şüpheye maruz kalmamalıdır. Bu konudaki hassasiyetimizi çok net ve çok kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Dolayısıyla bu belgeler bir partinin ya da bir dönemin değil daha iyisini bulmak adına her zaman revize edilmesi gereken belgelerdir.

TUTUKLULUKTA AZAMİ SÜRE İÇİN DÜZENLEME

Bu belgeyi, “güven veren” ve “erişilebilir bir adalet” yaklaşımıyla hazırladıklarını aktaran Gül “Yeni bir insan hakları eylem planı çalışmalarımızı başlattık. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak insan hakları çerçevesinde hangi konularda daha iyi adımlar atılması gerektiğini büyük bir çerçeve ile hazırlayacağız ve devlet olarak ‘Biz bu insan hakları konusunda şunları taahhüt ediyoruz.’ diye ayrıca bir çalışmamızı Bakanlığın öncülüğünde yapacağız.” bilgisini verdi.

Gül, bazı işlemlerin dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılabilmesini sağlayacaklarını da belirterek “Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür. Tutuklulukta azami sürelere ilişkin bir yasal sürelere çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Gül, mahkeme temelli aile arabuluculuğunun ise bu dönemde hayata geçmesini arzu ettiklerini söyledi.

BİN 300 HÂKİM VE SAVCI ALINACAK

Gül, Diyarbakır’da HDP binası önünde çocuklarını bekleyen annelerle ilgili de “Kepenkleri kapatarak, annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çok onurlu bir sestir. Bu feryat ve çığlık asla önlenemeyecektir” dedi.

Kadına şiddet konusunda ‘’Bu tür olaylara sıfır toleransla yaklaşıyoruz’’ diyen Gül, “Dünyanın ortak sorunu kadına yönelik şiddettir. Bu konuda ortak bir mücadele gereklidir. Şimdiye kadar 375 bin 425 tedbir kararı verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Bakan Gül, yıl sonunda bin 300 hâkim ve savcı alımı yapacaklarını da açıkladı.