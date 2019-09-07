Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, Kaftancıoğlu “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 8 ay, ‘’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’’ suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ‘’Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan 2 yıl 4 ay, ‘’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’’ suçundan 2 yıl 8 ay, ‘’terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.