İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, Kaftancıoğlu “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 8 ay, ‘’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’’ suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ‘’Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan 2 yıl 4 ay, ‘’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’’ suçundan 2 yıl 8 ay, ‘’terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapis
07.09.2019 - 04:24 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 04:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları sebebiyle yargılandığı davada terör propagandası da dâhil 5 ayrı suçtan hapis cezasına mahkûm oldu.
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