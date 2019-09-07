Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon yapıldı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen 1 şüpheli öğretmen Balıkesir merkezde yakalandı. Yakalanan şahıs ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
FETÖ'den aranan şüpheli öğretmen yakalandı
07.09.2019 - 09:40 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli öğretmen polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler : Balıkesir,
648792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648792.aspx
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