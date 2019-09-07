Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.