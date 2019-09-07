ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.
Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale’ye getirildi
07.09.2019 - 10:16 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Güvenli Bölge,zırhlı araç,akçakale,story_,
648802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648802.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER