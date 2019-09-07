Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de AK Parti il teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'li belediyelerde işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz, en küçük bir ses seda yok. Bu, iki yüzlülüğü gösteriyor. Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor" dedi.

''FIRAT'IN DOĞUSUNU BİRKAÇ HAFTAYA KADAR ÇÖZÜM YOLUNA KOYMUŞ OLACAĞIZ''

Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız. Ülkemizi bölgemizin ve dünyanın en önemli tasarım, üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline getirmeye her zamankinden daha yakınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler perşembe günü daha da düşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü para piyasası kurulunun toplanacağını hatırlatarak, faiz düştükçe enflasyonun da düşeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca gündemlerinde Fırat’ın doğusunun olduğunu da belirterek, "Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle ya da böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız" dedi.