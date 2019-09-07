Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında bugün (7 Eylül) gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu gelişmenin yaşanmasında emeği geçen, başta Ukrayna ve Rusya Federasyonu liderliği olmak üzere, tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması temelinde, bölgesinde barış ve istikrarın teminine yönelik tüm çabalara destek vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Memnuniyetle karşılıyoruz
07.09.2019 - 18:58 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hami Aksoy,Dışişleri Bakanlığı,Ukrayna,Rusya,
648902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648902.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER