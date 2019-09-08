Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun bir zulüm olduğunu vurgulayan Özhaseki “Sendikalardan istifa sayısı 23 bin 795. İşçi, CHP işbaşına gelince hidayete ermiş bir gecede sendika değiştirmiş. 200 işçiyi sürgüne göndermişler. Antalya’da 150 kilometre ötedeki bir belediyeye sürgüne gönderiyorlar. Günahtır, zulümdür. Zulümle abad olunmaz. Bunların hiçbirisi unutulmaz. Bunlar bir kenara yazılıyor. Ne oldu, hani namus, şeref sözüydü? Nereye gitti bunlar Kemal Bey? Ne yazık ki bu sözlerin hepsinin bir kandırmaca olduğunu görüyoruz. Yalan, bunların genel siyaseti oldu ve algı operasyonları da birinci özel işleri oldu” değerlendirmesinde bulundu.