Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir il teşkilatıyla yemekte bir araya geldi. Milletin her kesimine sahipsiz olmadığını hissettirmeleri gerektiğini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “AK Parti sadece milletin hizmetkârı değil aynı zamanda vicdanıdır. Mesela bir süredir İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerden işten çıkartılan insanların feryatlarını duyuyoruz. Tam tersi bir durum olsa AK Partili belediyelerde bu tür işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi bizim üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz, en küçük bir ses, seda yok. Bu neyi gösteriyor? Bu, ikiyüzlülüğü gösteriyor. Samimi değiller. Bizim belediyelerimizde böyle bir şey oldu mu? Olmadı ama bunlar hemen gelir gelmez işçileri iş yerlerinden çıkarmaya başladılar, tam okulların açılacağı bir dönemde bunları acaba neyi var, neyi yok bakmadan kapıların önüne koydular. Aynı şekilde Diyarbakır’da analar evlatlarını, bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor. Yine ‘kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları’ diyerek her fırsatta ortalığı ayağa kaldıranlardan en küçük bir ses seda duydunuz mu? Yok. Hani vardı ya ‘Galatasaray anneleri’, Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanıyorlardı, ‘cumartesi anneleri’ diye nam salmışlardı. Kıyamet kopuyor muydu? Kopuyordu. Peki, o zaman oraya gelip giden bu sanatçılar vesaireler şimdi Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan bu hanım kardeşlerimizin yanına uğradılar mı? Herhangi bir açıklamaları var mı? Yok. Üstelik de dalga geçiyorlar. Bu ikiyüzlüler ekmeklerinin peşindeki işçilerimizi, evlatlarının peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.”



“MİLLETİMİZE ANLATMAMIZ LAZIM”

Terör örgütü PKK’nın orman yangınlarını üstlendiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Peki Taksim’de 12 tane ağacın yeri değiştirildi diye kıyamet koparanlar, o ‘Gezi’ciler bu kadar orman yakılırken şu anda bunların sesi çıkıyor mu? Hani çevre dostu bir parti var ya bu partiden bir ses var mı? Yok. Buradan şimdi yine teşkilatlarımıza çağrıda bulunuyorum. Tüm gücümüzle bizler bu ikiyüzlüleri milletimize anlatmamız lazım. Kimin çevre dostu olduğunu, milletimize anlatmamız lazım. Bu canım ormanlarımızı yakanları milletimize anlatmamız lazım. Bu HDP denilen partinin nasıl bir parti olduğunu, PKK’nın bunun arkasında ne gibi bir örgütlenmenin peşinde olduğunu anlatmamız lazım. Bu terör örgütü olarak bu insanları, 14, 15, 16 yaşındaki çocukları dağa kaçıranları bunun yanında öğretmenlerimizi kaçıranları bunları anlatmamız lazım. Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız. Hatta şov yapmaktan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları diğer kurumlarımız ve imkânlarımızla biz kapatacak, hiç kimsenin mağduriyet yaşamasına mahal vermeyeceğiz.”



“FAİZ VE ENFLASYON DÜŞECEK”

Enflasyonun düştüğüne ve faizlerin indiğine dikkati çeken Erdoğan, “Perşembe günü yine Para Piyasası Kurulu toplanıyor. Ben inanıyorum ki daha da düşecek ve siz de göreceksiniz. ‘Cumhurbaşkanımız bunu demişti’ diyeceksiniz. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.



“FIRAT’IN DOĞUSU BİRKAÇ HAFTAYA”

Erdoğan, güvenlik tehditleriyle Türkiye’yi tecrit etme girişimlerinin tamamını boşa çıkardıklarına da işaret ederek, “Suriye’de ülkemize kurulan tuzağı kısmen bozduk. Şimdi gündemimizde Fırat’ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız” diye konuştu.



INSTAGRAMDAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Eskişehir'e giderken helikopterden yeni adıyla "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi. Erdoğan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası üzerinde incelemelerde bulunduk" ifadeleri yer aldı.