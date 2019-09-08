Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Pülümür Vadisi’ndeki Mertal Tepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi’ni ziyaret etti, Mehmetçik ile buluştu. Soylu, yaptığı açıklamada, Tunceli dağlarında 60-65 teröristin kaldığını belirterek “Geçen yıl 98, bir yıl önce 103 teröristi etkisiz hâle getirmiştik. İnanıyorum ki biraz daha yüklenince bu dağlar tertemiz hâle gelecektir” dedi.

Soylu, Kıran-1 ve Kıran-2 operasyonuna da değinerek, şunları kaydetti:

Operasyonlar tüm sezon boyunca devam edecek. Yaklaşık 3 yıldır devam ettiğimiz gibi kış boyunca devam edecek. Bunu milletimizin de bilmesini istiyorum. Bu mücadelenin sonunun, teröre kıran girmesini sağlayabilmektir, kırılacaktır, kimsenin endişesi olmasın.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde mücadelesini sürdüren annelere ilişkin bir soru üzerine Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

Diyarbakır’da herkes terör örgütüne nereden katılım yapıldığını biliyor, tam adresinin önündeler. Bir siyasi partiyi, PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirdiklerini bütün Diyarbakır’da ve doğu, güneydoğu vilayetlerinde yaşayan bütün vatandaşlarda biliyorlar. Anneler terör örgütünden öcünü alıyor.