Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önündeki acılı bekleyişleri 5. gününde devam etti. Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinden anne Necla Çur (43) ve eşi Bedirhan Çur (52) ile Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinden Güzide Demir (57) de oturma eylemine iştirak etmesiyle çocuklarını kurtarmak isteyen aile sayısı 13’e yükseldi. Anne Necla Çur, çobanlık yapan oğlu Vahit’in 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ifade ederek “Oğlumu almadan gitmem. Oğlumu kandırdılar, beynini yıkadılar, zorla uyuşturucu vermişler. Oğluma ‘Sen gidersen devlet anne ve babana işkence eder’ diyorlar. Bunların hepsi yalan, çocuğu korkutuyorlar, eve gelmesin diye. Oğlumu götürdükten sonra bir sene evvel dağa gittim, yalvardım, ağladım ama oğlumu vermediler. Buraya kadar geldim. Oğlumu almadan bir yere gitmiyorum” dedi.

Oğlunun sağ olduğuna dair haberler aldıklarını dile getiren Çur “Onun yanına gittiğimizde gelip benim yanıma oturdu, bana, ‘Kaçmak istiyorum ama korkuyorum.’ dedi” ifadelerini kullandı.



KAFAMIZA SİLAH DAYADILAR

Baba Bedirhan Çur da çocuğunu görmek için eşiyle girişimlerde bulunduklarını bildirerek “Bizi tehdit ettiler. Teröristler bize ‘Artık oğlunuzu bir daha görmeye gelmeyin’, ‘Bir çocuğunuz gitmiş çok mu?’ dediler” diye konuştu.

Çocuğunu almadan eyleme son vermeyeceklerini anlatan Çur, şöyle dedi:

Vahit, oğlum kaç gel, devletine teslim ol. Devletimiz bambaşkadır babam. Devletinizi bırakmayın. Onlardan hayır gelmez. Çocuğumuzu görmeye gidiyoruz kafamıza silah dayıyorlar. Oğlum gelmek istedi vermediler. Onlar vatan hainidir. Oğlum devletinizi bırakmayın. Devlet hiç kimsenin burnu kanasın istemez. Ama diğerleri insanın başına silah dayıyorlar, insanları öldürtüyorlar. Durma gel. Ben yaşlıyım artık çalışamıyorum. Kalkıp Müslümanların evladını götürüp ondan sonra kafalarına silah dayamak. Müslümanlık böyle mi?



“OĞLUMU İSTİYORUM”

Anne Demir ise oğlu Aziz’in 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırıldığını, günlerce aramalarına rağmen oğlunu bir daha göremediklerini dile getirdi. Oğluna kavuşana dek eyleme devam edeceğini anlatan Demir, yıllardır evladının acısıyla yaşadığını belirterek “Oğlumu istiyorum başka bir şey istemiyorum. Kaç defa bu binaya geldim Bana, ‘Biz görmemişiz, bilmiyoruz, ne bilelim nereye gittiğini’ dediler. Ben hastayım, babası da yok. Bir defa beni aradı, Suriye’de olduğunu söyledi ve ağlıyordu, ‘Sakat oldum, her iki ayağım yandı, sandalyedeyim. Gelin beni götürün’ dedi. Biz gittik bırakmadılar. Kandırılıp götürüldü. Çok acılar çektik. Her günümüz bize ölümdür” açıklamasında bulundu.



Destek çığ gibi

Çocuklarını bölücü terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan annelere toplumun her kesiminden destek çığ gibi büyüyor. Farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin “http://www.annelerleberaberiz.com” adlı internet sitesi aracılığıyla paylaştığı metin, kısa sürede toplumun her kesiminden vatandaş tarafından imzalandı. Sitede öğretmenlerden ev hanımlarına, esnaftan iş insanlarına, öğrencilerden gazetecilere kadar binlerce kişi evlatlarını isteyen annelere imzalarıyla destek verdi.



Acılı anneleri, aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ziyaret etti. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya, Türkiye’nin vicdanlı anneleri olarak burada olduklarını belirterek, Yürekli duruşlarına, dirençlerine sonuna kadar destek verdiğimizi ifade ediyoruz” dedi.



Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ise bu eylemin, dağlara evlatları kaçırılan, HDP’nin yardımıyla terör örgütü PKK’ya teslim edilen bütün analara ilham kaynağı olması gerektiğini kaydetti. Kahraman “Can parçası evlatlarınızı elinizden alanlara fırsat vermeyin, korkmayın onlar sizden korksun. HDP’lilerin çocukları yazlıklarda, villalarda yaşarken sizin çocuklarınız dağlarda harap olmakta” ifadelerini kullandı.

Ailelerin eyleminden etkilenen İbrahim Demirci de Almanya’dan Diyarbakır’a gelerek ailelere destek verdi.