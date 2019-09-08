Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören’i ziyaret etti. Samimi havada geçen ziyarette, A. Mücahid Ören; Türkiye’de basın sektörünün durumu ile başta medya olmak üzere, İhlas Holding’in faaliyetleri hakkında Bakan Pakdemirli’ye bilgi verdi.