Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören’i ziyaret etti. Samimi havada geçen ziyarette, A. Mücahid Ören; Türkiye’de basın sektörünün durumu ile başta medya olmak üzere, İhlas Holding’in faaliyetleri hakkında Bakan Pakdemirli’ye bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli'den, İhlas Holding'e ziyaret
08.09.2019 - 07:55 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 08:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pakdemirli, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören’i ziyaret etti.
Etiketler : Bekir Pakdemirli,
648962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648962.aspx
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