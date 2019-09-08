ABD ile Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan Güvenli Bölgede müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek zırhlı araçlar Akçakale ilçesinden Suriye'nin kuzeyine giriş yapacakları sınır hattına hareket etti. Konvoyda zırhlı araçların yanı sıra sinyal kesici, zırhlı araç çekicisi ve ambulans da bulunuyor.
Müşterek devriyeye katılacak zırhlıların sınıra sevkine başlandı
08.09.2019 - 08:55 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesine katılacak araçlar sınıra hareket etti.
Kaynak: İHA
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648974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648974.aspx
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