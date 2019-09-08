Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Hasan Orçun yönetimindeki 09 AAE 720 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hasan Orçun hayatını kaybetti.
Kuşadası’nda trafik kazası, 1 ölü
08.09.2019 - 17:10 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kuşadası,trafik kazası,
649045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649045.aspx
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