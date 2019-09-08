Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

"Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde"

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ABD ile Suriye'de Fırat'ın doğusunda kuracağı güvenli bölgeye ilişkin, "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz"

Türkiye'nin bölgede yuvalanan terör örgütünü ortadan kaldırmayı hedeflerken ABD'nin terör örgütü ile Türkiye'yi aynı zeminde idare etmenin hesabını yaptığını söyleyen Erdoğan, "Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır." dedi.



Güvenli bölge konusunun 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş olmadığını belirten Erdoğan, "Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız." diye konuştu.



FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon o da tek haneli rakamda bitmiş olacak.



250 KM MENZİLİ OLAN SOM FÜZESİNİ BİZ ÜRETTİK

Nisan ayında artık S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor. Bu da gösteriyor ki Türkiye artık yol geçen hanı değil.Şu anda savaş uçaklarımızı da yapmanın gayreti içindeyiz. Artık bize yan bakanlara biz de gereğini yapıyoruz. 250 km menzili olan Som füzesini biz ürettik. Müttefiklerimiz bu füzeleri vermiyordu.