Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin etkisiz hale getirildiği PKK'lı teröristlere yönelik Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Başçı'nın cenazesinin düzenlenecek törenin ardından Artuklu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

