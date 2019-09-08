Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda Crans-Montana'da kaldığımız yerden devam etmek mümkün değildir." diye konuştu.
Hükümetten Doğu Akdeniz için net mesaj
08.09.2019 - 18:05 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kim olursa olsun, hiç kimse bizim buradaki (Doğu Akdeniz) faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." dedi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Doğu Akdeniz,
649054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649054.aspx
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