Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik
08.09.2019 - 23:12 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
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649078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649078.aspx
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