Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ülkenin silahlı kuvvetleri Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesini gerçekleşti. TSK’ya ait 6 zırhlı araç, Akçakale’den sınırı geçti ve ABD konvoyu ile buluştu. Türk ve ABD askerleri, Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti. İHA’ların da katıldığı devriye, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. İlk ortak kara devriyesinin tamamlanmasının ardından Türk birlikleri geri döndü. Kara devriye görevleri bundan böyle belirli bir takvime göre devam edecek. Ortak kara devriyesi, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın uygulanmasına ilişkin yürütülen süreçte dördüncü ayağı oluşturuyor. Türk ve ABD’li askerî heyetler arasında varılan mutabakat sonrası Akçakale’deki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı içinde bir Türk ve bir ABD’li generalin komutasında Müşterek Harekât Merkezi kurularak birinci safha gerçekleşmişti. Bu kapsamda ABD, kontrolünü elinde bulundurduğu Suriye’nin kuzeydoğusundaki hava sahasını Türkiye’ye ait İnsansız Hava Araçlarına (İHA) açmış ve İHA’lar söz konusu sınır hattında keşif uçuşu yapmıştı. Ardından Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler üç defa ortak devriye yaparak üçüncü safhayı hayata geçirmişti.