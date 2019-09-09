Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti sürüyor. Nöbet tutanların sayısı 15’e yükseldi. Beş sene evvel 14 yaşındayken Diyarbakır’da kaybolan kızı Mekiye (19) için HDP önünde oturma eylemine başlayan Hüsniye Kaya, PKK’lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye’ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. Eyleme yeni katılan Ayten Elhaman ise, iki sene evvel kaybolan oğlu Bayram Elhaman’ın geri getirilmesini ve çocuğuna kavuşarak askere yolcu etmek istediğini söyledi. Anne Elhaman “Oğlum iki yıldır kayıp. 19 yaşında gitti, şu anda 21 yaşında, bulunmasını istiyorum. 21 yaşında bulunsun askere gitsin istiyorum. Benim annem beş oğlunu askere yolladı, ben de yollamak ve asker yolu beklemek istiyorum. Oğlumun siyasetle alakası yoktu, sabah işe gönderdim bir daha gelmedi. Arkadaşları nerede olduğunu bilmiyor, keşke biri nerede olduğunu söylese koşar giderdim” dedi. Diyarbakır Başsavcılığı HDP’nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlattı.

MİLLÎ SANATÇILARDAN DESTEK

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’den geldi. Ailelerle oturup sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulunan oyuncu Ahmet Yenilmez, sabırlarının biteceğini ama hep çocukları düşüneceklerini söyledi. Yenilmez “Sanatçılara çağrıyı doğru bulmuyorum, kimi çağırıyorsunuz, buraya gelmeyi kendine mesuliyet olarak bir insan hissetmiyorsa, senin çağrınla buraya gelecekse gelmesin, gelmesinler” dedi. Öte yandan sanatçı Ahmet Özhan, yaptığı açıklamada ailelerin yanında olduğunu söyledi. Mustafa Yıldızdoğan, Hasan Kaçan ve Vildan Atasever’in de yer aldığı çok sayıda sanatçı da sosyal medya paylaşımlarıyla destekte bulundu.

"SİLAHLARI KAFAMIZA DAYADILAR"

Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerden Biçer ailesi, gece evlerine giderken HDP Bağlar İlçe Gençlik Kollarından üç kişinin, eylemlerini sonlandırmaları için uzun namlulu silahla kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü. Baba Mustafa Biçer şunları söyledi: HDP İl binası önündeki oturma eylemini sonlandırmamız için tehdit ettiler. Bize ‘HDP binasına giderseniz önce evladınızı sonra da sizi öldüreceğiz. Oraya gitmeyeceksiniz, katılmayacaksınız.’ dediler. Biz Allah’tan başka kimseden korkmuyoruz. Bu tehditler, HDP’lilerin emriyle yapılıyor.

“YILDIZ HEMŞİRE”DEN DESTEK

Annelerin oturma eylemine 1995 yılında Erzincan’da astsubay eşi Murat Namdar gözleri önünde şehit edilen ve kamuoyunda “Yıldız Hemşire” olarak bilinen Yıldız Namdar da destek verdi. Namdar, “Annelerin acılarını yüreğimde hissettim. Bu ne Kürt, Türk, ne de siyasi bir şey, bu teröre karşı verilen bir savaştır. Bu savaşta herkesi buraya davet ediyorum. Ben seve seve onların yanında durdum. Anneler ilaçlarla duruyor. Bütün anneler acı çekiyor. Lütfen bu acıyı hepimiz dindirelim” dedi. Yıldız Namdar, teröristbaşı Öcalan’ın 1999 yılında İmralı’da yargılandığı davaya müdahil olarak katılmıştı.