Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler da katıldı. Törende, şehidin eşi Canan, annesi Nebahat ve babası Necati Kansuva ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin dokuz yaşındaki kızı İdil ile altı yaşındaki Nil de törene katıldı. Babalarının şehit olduğundan habersiz olan çocuklar, caminin bahçesinde özel harekât polisleriyle vakit geçirdi. Özel harekât polisi, şehidin büyük kızı İdil’e ‘Hadi annenin yanına gidelim’ dedi. İdil’de bunun üzerine, ‘Annem ağlıyor, kim öldü?’ diye sordu. Polisten cevap alamayan İdil daha sonra annesinin yanına giderek gözyaşlarını sildi. Öte yandan Kansuva’yı şehit eden üç terörist Ömerli ilçesindeki operasyonda öldürüldü.

ŞEHİT KORUCUYA VEDA

Bu arada 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı (35), Artuklu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.