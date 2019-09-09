Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamalardan satırbaşları şöyle;

"EĞİTİMİN ALTYAPISINI YENİ BAŞTAN ATTIK"

"Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. 12 bin 640 dersliği daha ülkemize kazandırıyoruz. Bu okullar da milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bugün 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulumuzun da açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimin altyapısını yeni baştan attık. Göreve geldiğimde eğitime verilen bütçe 7,5 milyar liraydı şimdi ise 114 milyar liraya yükselti. Aslan payı eğitime verildi. Artık ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz ders kitabı peşinde koşmuyor."