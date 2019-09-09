Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil, Bor ilçesi TOKİ Kavşağı’nda süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.







