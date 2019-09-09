Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği yönetimi Kırgızistan’ın ardından Kazakistan’daki çalışma programlarını aralıksız sürdürüyor. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Almatı/ Talgar ilçesinde faaliyet gösteren özel liseye ziyarette bulundu. Uçar, DATÜB bünyesinde yer alan lise çalışmaları ve yeni eğitim yılı hakkında yetkililerden bilgi aldı.Geçen yıl 200 öğrencinin eğitim gördüğü okul 2019-2020 eğitim yılında öğrenci sayısını artırarak 300’e ulaştı.



Talgar şehri 1 Nolu Özel Yatılı Lisesi İngilizce, Türkçe, Rusça ve Kazakça dillerinde eğitim veriyor. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov’un arsa bağışı ile kuruluşu gerçekleşen lise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TİKA tarafından yaptırılarak Ahıska Türklerine ve Kazakistan’da yaşayan tüm halka hediye edilmişti.



Okul başarılı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti il koordineli şekilde 9 yıldır faaliyet göstermekte. Talgar şehri 1 Nolu Özel Yatılı Lisesi 350 yataklı yurdunun yanı sıra sosyal faaliyet alanları ile bilgisayara odasına da sahip. Türkiye’den 8 öğretmenin görev yaptığı okul, son yıllarda birçok başarılı öğrenciyi Kazakistan’a kazandırmış durumda.