Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen Emra Yaşar (27) ve Erhan Kurdal (27) olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Saldırıda Ayar hayatını kaybetmiş bir arkadaşı da yaralanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Ayar ve arkadaşlarıyla bir süre konuşan şüphelilerden Emra Yaşar yanındaki bıçağı çıkartıyor. Ayar'ın bir arkadaşı bıçağı görünce hızla kaçıyor. Bu sırada Ayar şüphelileri sakinleştirmeye çalışırken, bıçak darbesi alıyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise Ayar'ın yere düştüğü ve şüphelilerin bir süre başında bekledikten sonra hızla olay yerinden kaçmaları görülüyor.

Öte yandan Ayar'ı bıçaklayan Emra Yaşar'ın dün Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandığı ve gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.