Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın gerçekleşecek toplantı için parti ayrımı yapılmadan tüm büyükşehir belediye başkanlarına davet gittiği öğrenildi. Toplantıda AK Parti, CHP ve MHP’li başkanlar olacak. HDP’li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevden alınmış yerlerine kayyum atanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gazetecilerin söz konusu davete ilişkin sorusuna, “Güzel... Sayın Erdoğan’ın, belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da toplantıya katılacaklar” cevabını verdi.