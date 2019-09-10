Yarın gerçekleşecek toplantı için parti ayrımı yapılmadan tüm büyükşehir belediye başkanlarına davet gittiği öğrenildi. Toplantıda AK Parti, CHP ve MHP’li başkanlar olacak. HDP’li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevden alınmış yerlerine kayyum atanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gazetecilerin söz konusu davete ilişkin sorusuna, “Güzel... Sayın Erdoğan’ın, belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da toplantıya katılacaklar” cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Büyükşehir' daveti
10.09.2019 - 02:59 | Son Güncelleme: 10.09.2019 - 03:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Beştepe Külliyesi’ne davet etti.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,külliye,
649281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649281.aspx
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