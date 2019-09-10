Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukları dağa kaçırılan annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki acılı bekleyişleri, yeni katılımlarla yedinci gününde devam etti. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinden baba Süleyman Aydın, İstanbul’dan anne Saliha ve baba Salim Edizer ile Mevlüde Üçdağ çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu belirterek oturma eylemine iştirak etti. Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan aile sayısı 18’e ulaştı.

Dağdaki terör baronlarına hizmet eden HDP’nin kaçırdığı çocukların çoğu öğrenci... Mustafa 17, Yusuf 16, Neşat 17, Aziz 16, Vahit 15, Mekiye 14, Yakup 14, Özkan 15, Aysel 17 yaşındayken zorla PKK’ya götürüldü. Azad ise ailesinden koparılıp eline silah verildiğinde sadece 10 yaşındaydı.

“Bu çocuklar kendi istekleriyle dağa nasıl gider?” diye soran ailelerin isyanı terör yandaşlarının rahatını kaçırdı. PKK uzantısı yolunu kestiği aileleri ölümle bile tehdit etti. Ancak hayattaki tek istekleri evlatlarına kavuşmak olan analar, HDP’ye ve patronu PKK’ya “ Evlatlarımızı sizi çaldınız. Biz gerekirse burada ölürüz ama çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmeyiz” diyerek meydan okudu.

“OĞLUMU VERİN GİDEYİM”

Sur ilçesinden oturma eylemine katılan acılı ailelerden Süleyman Aydın, dört yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan’dan bir daha haber alamadıklarını belirterek “Oğlumu buraya getirmeden götüremezler. Kesin gelir buraya, buradan gönderirler oraya. Onun için ben buradayım. Gerekirse biz de burada ölmeye razıyız. Oğlumuzu versinler. Oğlumu istiyorum, yoksa burada ne işim var? Oğlumu versinler, evime gideyim” diye konuştu.

“ÇOCUĞUMU HDP GÖTÜRDÜ”

İstanbul’dan gelerek oturma eylemine katılan anne Saliha Edizer de oğlu Yakup’un 9 Haziran 2015’te 14 yaşındayken Kâğıthane HDP İlçe Başkanlığı aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Edizer “İstanbul’dan gitti. Lise 2. sınıf öğrencisiydi. Evden çıkmayan bir çocuk birdenbire kayboldu. Arkadaşlarını aradık, sorduk dediler ki; Kâğıthane ilçeye gönderiyorlarmış. Arkadaşı, ‘Sen Kâğıthane ilçeye git ben geliyorum’ diyormuş. Kâğıthane HDP İlçe Başkanlığı imiş. Çocuğumu istiyorum” ifadelerini kullandı.

OĞLUMU ÖRGÜTÜN KANALINDA GÖRDÜK

Bütün annelerin yüreğinin yandığına işaret eden Edizer, şöyle konuştu: Benim de aynı şekilde yanıyor. Gece gündüz ağlıyorum. İsterim ki; çocuğum şimdi yanımda olsun. Bana ihtiyacı var o çocuğun. Çocuğu kaçırdılar, götürdüler. Gittiği zaman 14 yaşını bitirmişti. Şimdi 19 yaşına girdi. Hiç haber alamadım. Sadece bir tanıdık, örgüte yakın bir televizyon kanalında görmüş ve o kısmı çekmiş. Bana verdiler, oradan gördük. O olduğunu bildik. Kıyafetler giydirmişler, tıraş etmişler. Lise öğrencisini farklı bir şekil yapmışlar. İstiyorum çocuğum burada olsun. Çocuğumu HDP götürdü, başka kimse götürmedi. Bütün anneler gibi benim de yüreğim acıyor. Oturma eylemi yapacağız, çocuğumuz getirilinceye kadar.

"DOĞUDA ÇOCUK MU BIRAKTINIZ Kİ!.."

Haber Merkezi

Çocukları dağa kaçıran terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin okulların açılması sebebiyle yayımladığı Hababam Sınıfı’nın karakterlerinden Hafize Analı kutlama mesajı tepki çekti. HDP’nin Twitter hesabından “Tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayallerine kavuştukları; başarının, umudun, mutluluğun, kahkahanın hiç eksik olmadığı bir yıl diliyoruz” şeklinde paylaşımı PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklarını geri almak için oturma eylemi başlatan annelere ‘kolay gelsin’ diyerek dalga geçen HDP’nin ikiyüzlülüğü olarak yorumlandı ve büyük tepki çekti.

İşte HDP’nin Tweet’ine gelen tepkilerden bazıları:

∂ Hüseyin Utku beş yaşında. Desteklediğin PKK tarafından şehit edilmeseydi o da okul heyecanıyla güne başlayacaktı.

∂ Kapılarında anneler ağlarken umut, mutluluk, kahkaha dileriz yazıyorlar hayret verici bir beyinsizlik.

∂ Biz de sizin olmadığınız bir yıl diliyoruz.

∂ Güneydoğu’da, Doğu’da çocuk mu bıraktınız ki okusunlar! Hepsine dağa gitmeleri için yardımcı oluyorsunuz sonra da burada gelip ahkâm kesiyorsunuz. Yersen...

∂ Eğitim ne zaman sizin derdiniz oldu pardon? Necmettin, Aybüke öğretmenlerimizi şehit eden, okul yakıp yıkan zihniyet mi söylüyor bunları! İçine tükürdüğümün zihniyeti! Bu kadar parayla Kandil’e şu kadar eleman devşirirdik demiyor da. #AnnelerDireniyor sonunuzu getirecek sizin!!!

∂ Ooo siz çocukları düşünür müydünüz, okullar açılıyor sizin için önemli mi peki. Dağa kaçırdıklarınız ne olacak? Babasız bıraktığınız evlatlara ne olacak?

∂ Çocukları sizden uzak tutalım yeterli

∂ Önce gencecik yaşta şehit ettiğiniz öğretmen ve öğrencilerin hesabını verin de sonra sözde “ barış “ tatavaları zırvalarsınız.

∂ Öldürmezseniz öğretmenler hayallerine kavuşacak. Kanlı ellerinizle bu dilekleri dilemeyin.