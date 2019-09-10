Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere, 3 Ocak 2008'de bir dershanenin önünde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Şahin'in annesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da destek verdi. Ailelerle görüşen Eronat, siyasi kimliği ile değil, şehit annesi olarak desteğe katıldığını söyledi. Eronat, "Bazı duyumlar aldım, beni yanlarında görmek istiyorlarmış, bir şehit annesi ve evlat acısı yaşamış anne olarak evlatlarını kaybetmiş ve kaptırmış anneleri acısını yakinen bildiğim için onlarla bir selamlaşmaya geldim" dedi.