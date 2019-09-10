Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
10.09.2019 - 16:11 | Son Güncelleme: 10.09.2019 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : terörist,metina,
649454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649454.aspx
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