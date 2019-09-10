Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait olan 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

Savaş gemisi yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaştı.

ASKERLER NÖBET TUTTU

Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken geminin arka bölümünden silahlı Rus askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

1,5 SAATTE GEÇİŞİNİ TAMAMLADI

Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizine açıldı.