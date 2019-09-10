Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim vaatlerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız.”