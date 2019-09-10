Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye düzenlenen operasyonda örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla M.L. adlı kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.L.'nin eşi H.L.'nin de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklu olduğu öğrenildi.
Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
10.09.2019 - 23:05 | Son Güncelleme: 10.09.2019 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEKİRDAĞ'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan M.L. adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Tekirdağ,
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