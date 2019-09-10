Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye düzenlenen operasyonda örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla M.L. adlı kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.L.'nin eşi H.L.'nin de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklu olduğu öğrenildi.