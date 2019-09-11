Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözlü, FETÖ’nün ‘Altın Çocuk’ projesinin göreve geldikleri dönemde karşılarına geldiğini ancak kendilerinin buna izin vermediğini söyledi. Bir süre önce kapatılan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerinin nasıl kurulduğunu anlatan Sözlü şunları kaydetti: O dönem ‘Altın Çocuk’ projesi kapsamında etüt merkezlerinin, personellerinin ücretleri belediye tarafından karşılanıyor. Oraya kitap-kırtasiye yardımı yapılıyor. Orada çalıştığı söylenen personelin kurs hocalarının ücretleri belediye tarafından ödeniyordu. O dönem FETÖ diye bir şey yok. Biz o zaman FETÖ ile mücadele adına değil, yasalar adına bu haksız kazancı ödemedik. ‘Altın Çocuk’ projesini kapattık. Bu kirli yapılanmalara gençlerimizi kaptırmayalım diye Gençlik Merkezlerini açtık. Gençlik Merkezi, görevimiz içerisinde tam 60 bin öğrenciyi mezun ettik. Son seçimlerde FETÖ, HDP, PKK ve İYİ Parti ile iş birliğine giren CHP’li belediye, ittifakının ortaklarına karşı sorumluluğunu yerine getirerek FETÖ’cü ‘Altın Çocuk’ projesini sonlandırdığımız için bizden intikam almakta. Diğer ortağına verdiği söz karşılığında da Birinci Hukuk Müşavirliğine ise HDP’li bir avukatı getirmiştir.