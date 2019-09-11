Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadağlı mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge için müzakerelere başlandığında ortak harekat merkezinin kurulmasına yönelik ilk adımın atıldığını ve bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdiklerini hatırlatarak “Buna karşılık, ABD’ye uyarıları da net şekilde açıkladı. Neden bu uyarıya ihtiyaç duyduk? Çünkü başta Menbiç yol haritası olmak üzere ABD bu terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamış ve bu yol haritasını savsaklamıştır” dedi.

BUNLAR OYALAMA TAKTİĞİ

İkinci bir Menbiç olmaması için uyarıları yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, gelinen noktada Türkiye’nin ne kadar haklı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiğini aktardı. Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bazı ortak devriyeler var evet ama bunun dışında atılan adımlar ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD’nin de şekilde bir oyalama sürecine girmek istediğini ve bizi oyalama sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz ama bu konuda tutumumuz son derece nettir. Gördüğümüz bu tablo, terörle mücadelede öncü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü durumu gösteren bir ibretlik bir tablodur. Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz. Bu terör örgütünü bölgeden temizlemek bizim için ulusal güvenlik meselesi.

Sonuç çıkmazsa biz gireceğiz

Türkiye’nin millî güvenlik konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi daha ciddi ve büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Cumhurbaşkanı’mız Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi bu müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ ve YPG/PKK’dan bu bölgeleri temizlediysek buraları da temizleriz. Güvenli bölge oluşur. Diğer taraftan istikrara kavuşturulur” dedi.