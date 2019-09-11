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Gri Liste'de bir çizik daha! 'Kava' etkisiz hale getirildi
11.09.2019 - 07:54 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 07:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirlen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : pkk,operasyon,
649576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649576.aspx
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