Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay davasında mahkeme üçüncü duruşmada bugün kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay ve "meskun mahalde ateş etmek" suçundan 10 ay, toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Turan, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme hükmün açıklanması geriye bıraktı. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.
Arda Turan'a hapis şoku! 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
11.09.2019 - 11:05 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : arda turan,hapis,şok,
649609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649609.aspx
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