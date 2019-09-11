Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bana bu iftirayı atanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Bu olayın manşeti üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir."