Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bana bu iftirayı atanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Bu olayın manşeti üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir."
Hapis kararı sonrası Arda Turan'dan ilk açıklama!
11.09.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşmasında Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Turan'a korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Turan karar sonrası, "Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bu olayın manşeti üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir" ifadelerini kullandı.
Etiketler : arda turan,hapis cezası,ilk açıklama,
649620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649620.aspx
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