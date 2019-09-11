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Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı gözaltına alındı
11.09.2019 - 13:11 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı A.Ç. ve beraberindeki T.A. "belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçundan Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mit,iş adamıi dolandırıcı,
649638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649638.aspx
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