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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanları ile toplantısı sona erdi
11.09.2019 - 17:10 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanları ile toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan,belediye başkanları,
649676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649676.aspx
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