Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.