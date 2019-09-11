Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'den önemli görüşme
11.09.2019 - 17:16 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merkel,
649678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649678.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER