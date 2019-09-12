Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamalarından önemli satır başları:

"2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında."

"(Kentsel dönüşüm) Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı."

"(Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz."

"8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız."

"25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz."

"Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

"81 ile millet bahçesi projemiz olduğu gibi 81 ilin tarihi kent merkezlerini, meydanlarını yenilemek suretiyle gelecek nesillere aktarmış olacağız."

"81 ilde mevzuata aykırı yapıların yıkımını etaplar halinde gerçekleştireceğiz. İstanbul'da da bu süreçte hem valilik hem de belediyeler çok önemli bir süreci yürütüyorlar."

Ayrıntılar geliyor...