Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu
12.09.2019 - 23:48 | Son Güncelleme: 12.09.2019 - 23:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit aileleri ile telefonda görüştü ve başsağlığı dileklerini iletti.
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