Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bayram, örgütün yurt dışındaki okullarında yetişerek Türkiye’ye üniversite okumaya gelen öğrencilerle “Muhacir Mesulü” denen imamların ilgilendiğini, her yabancı ülkenin Türkiye’deki yapılanma içerisinde bir bölgeye zimmetli olduğunu söyledi.

FETÖ’nün yurt dışından gelen bu öğrencileri kendi ülkelerine döndüklerinde örgüt faaliyetlerinde kullanmayı amaçladığını, bu öğrenciler sayesinde yabancı ülkelerde “yerelleşme sağladığını” ve Türkiye’deki sistemi devam ettirmeyi başardığını aktaran Bayram “Yabancı öğrenciler ülkelerindeki okullar ve Türkiye’de yetiştirildikten sonra aynı sistemi kendi ülkelerinde devam ettiriyorlardı. Daha sonra Türkler yavaş yavaş bu ülkelerden çekiliyordu ancak örgütün faaliyetleri kendi vatandaşları tarafından devam ettiriliyordu” dedi.

Bayram, örgütün Türkmenistan’da yüzde 98 oranında yerelleşme sağladığını ifade ederek, oradaki yapılanmayı şöyle anlattı: Türkmenistan’da bulunan örgüt mensupları yüzde 98 oranında ihtiyaç olan başka ülkelere tayin edildi. Onların yerine Türkmen halkı örgütün faaliyetlerini yürütmeye devam ediyordu. Bugün Türkmenistan tüm Türkleri ‘örgütçü’ diye sınır dışı etse bile örgütün faaliyetlerinde aksama olmaz. Çünkü zaten bunlar düşünülerek orada yerelleşmeye gidildiği için Türkmen vatandaşlar örgütün tüm emirlerini yerine getireceklerdir.