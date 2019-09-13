Mahkeme sadece Ahmet Şık’ın cezalandırılmasını istedi. 5 yılın altında ceza alan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik, dün gece bulundukları Kandıra Cezaevi’nden çıktı.