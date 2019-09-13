Mahkeme sadece Ahmet Şık’ın cezalandırılmasını istedi. 5 yılın altında ceza alan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik, dün gece bulundukları Kandıra Cezaevi’nden çıktı.
Beş eski Cumhuriyet yazarı tahliye oldu
13.09.2019 - 02:35 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 6 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.
Etiketler : cumhurşyet gazetesi,cumhuriyet yazarı,
649960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649960.aspx
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