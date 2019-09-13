Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem yapan ailelerin sayısı yeni katılımlarla 25 oldu. Sekiz çocuk babası Ömer Tokay, sekiz sene evvel 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldı. Ekmek parası kazanmak adına inşaatlarda çalıştığı için fırsat bulduğu saatlerde HDP il binası önüne gelen Tokay, 2011 yılında lise birinci sınıfta okuyan 14 yaşındaki oğlu Mehmet Tokay’ın dağa kaçırıldığını söyledi. Daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan oturma eylemine de katıldığını hatırlatan Tokay, yıllardır oğluna kavuşabilmenin mücadelesini verdiğini aktardı. Tokay, 2014’te katıldığı oturma eyleminden vazgeçmeleri için terör örgütü yandaşı bir televizyona oğlunun çıkartıldığını ifade ederek görüntülerde evladının sağlığının yerinde olmadığını fark ettiklerini dile getirdi. “Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. Piknik amacıyla oğlumu götürdükleri Şırnak’ta, önce HDP İl Başkanlığına, sonra hücre evine, oradan da dağa götürdüler. HDP’de torpili olan ailelerin çocukları geri döndü” diyen Tokay, oğlunun ise kendisine verilmediğini anlattı.

Tokay, evladını ailecek çok özlediklerini, en çok da annesi ve büyükannesinin büyük özlem duyduğunu belirterek, oğluna kavuşmak umuduyla HDP il binasına ve Irak’ın kuzeyine gittiğini ancak bir sonuç alamadığını kaydetti.

KELEBEKTEN KORKAN KIZA SİLAH VERDİLER

Oturma eylemine Bağlar ilçesinden kardeşi Esma ile katılan anne Fatma Akkuş da evladına duyduğu özlemi anlattı. Akkuş, kızı Songül’ün beş sene evvel kandırılarak dağa götürüldüğünü, evladına kavuşmak istediğini söyledi. Teyze Esma Akkuş da yeğeninin dağa kaçırılmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek “Odaya kelebek girse korkardı. Kelebek dışarı çıkarılana kadar odaya girmezdi. Kelebek görse korkan kızı dağa kaçırdılar. Nasıl dağa gider ve silah kullanır?” diye konuştu.

KANAAT ÖNDERLERİNDEN DESTEK

Oturma eylemine, dört sene evvel 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu için katılan anne Necla Çur ise HDP il binasına girmeye çalışarak, partililere reaksiyon gösterdi. Oğlu Vahit’e kavuşma ümidiyle Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinden gelen Çur, HDP il binası önünde duyduğu öfkeyi dile getirdi. Bu sırada çıkan gerginlik polisin müdahalesi ile sona erdi.

Öte yandan acılı bekleyişlerini sürdüren ailelere toplumun her kesiminden destek ziyaretleri sürüyor. Kanaat önderleri ile 20 ilden bazı ailelerin temsilcileri, acılı anneleri yalnız bırakmadı. Heyet temsilcisi Rasim Aslan, “Annelerin sesini dinlemeyen hiçbir toplum muvaffak olamamıştır. Onun için buradaki bütün anneleri kutluyoruz. Annelerin yanındayız, acılarını paylaşıyoruz” dedi.