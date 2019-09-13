Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hain saldırıda 7 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. Diyarbakır Valiliği, patlamada şehit olanlardan 4'ünün isminin Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız, Abidin Yıldız, Ahmet Ay olduğunu duyurdu. Valilik, saldırının faillerinin tespit edilmesi için gerekli çalışmalara başlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’ndan saldırı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için bütün imkânların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.