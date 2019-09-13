İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hain saldırıda 7 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. Diyarbakır Valiliği, patlamada şehit olanlardan 4'ünün isminin Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız, Abidin Yıldız, Ahmet Ay olduğunu duyurdu. Valilik, saldırının faillerinin tespit edilmesi için gerekli çalışmalara başlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’ndan saldırı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için bütün imkânların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.
PKK'lı hainlerden kalleş tuzak: 7 şehit, 10 yaralı
13.09.2019 - 03:05 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 03:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyünde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.
Etiketler : pkk,pkk diyarbakır saldırı,
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