İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "annelerin acılarını bu topraklarda bitireceğiz" dedi.
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'daki annelere ziyaret
13.09.2019 - 14:47 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti.
Etiketler : Süleyman Soylu,Diyarbakır,
650090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650090.aspx
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