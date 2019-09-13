Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "annelerin acılarını bu topraklarda bitireceğiz" dedi.