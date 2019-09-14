Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Sözcüsü Günay Kubilay “3 Eylül’den itibaren Diyarbakır il binamızın önündeki ailelerin talebi son derece haklı taleptir. Bizim de talebimiz kimsenin tırnağı dahi kanamadan toplumsal barışın sağlanarak bütün gençlerin evlerine sağ salim geri dönmeleridir. Binamız önünde oturan ailelere seslenmek istiyoruz. Biz anneleri Meclis’e davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.