HDP Sözcüsü Günay Kubilay “3 Eylül’den itibaren Diyarbakır il binamızın önündeki ailelerin talebi son derece haklı taleptir. Bizim de talebimiz kimsenin tırnağı dahi kanamadan toplumsal barışın sağlanarak bütün gençlerin evlerine sağ salim geri dönmeleridir. Binamız önünde oturan ailelere seslenmek istiyoruz. Biz anneleri Meclis’e davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
HDP adres şaşırtıyor
14.09.2019 - 03:30 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Annelerin direnişiyle köşeye sıkışan HDP çıkış arıyor. Partileri önünde eylem yapan kadınlarının sesini duymazdan gelen HDP adres şaşırtıyor.
Etiketler : hdp,
650198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650198.aspx
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